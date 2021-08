Terre Sicane Wine Fest, successo anche per la terza edizione (IL VIDEO)

In un video la sintesi del tour dei giornalisti alla Terza edizione per il Terre Sicane Wine Fest che ha avuto come fulcro Contessa Entellina (Pa) presso l’Abbazia Santa Maria del Bosco nei giorni tra il 20 e il 22 agosto. Tappe interessanti anche nei luoghi della Vastedda del Belice, eccellenza del terriorio, cantine e produttori della provincia di Agrigento. I giudici, della giuria ha fatto parte anche il direttore responsabile di Agrigento Oggi Domenico Vecchio, hanno premiato come miglior Grillo del concorso enologico il Rahana 2020 di Cantine De Gregorio. Premio Piacevolezza al Grillo Helios 2019 dell’azienda Di Giovanna Azienda Agricola Biologica. La scelta è stata fatta con una degustazione alla ceca eseguita su ben 11 etichette del territorio.