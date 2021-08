Bloccati sei ladri di uva. Chiesti i fogli di via

Ladri di uva in azione nel comprensorio canicattinese. I carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno fermato e controllato 3 pregiudicati della provincia di Siracusa, i quali, non hanno saputo spiegare la loro presenza in città. Verificati i precedenti per furti d’uva, ai tre è stato ordinato di allontanarsi immediatamente dal territorio. Per loro è stato richiesto alla Questura di Agrigento il foglio di via obbligatorio, con divieto di tornare a Canicattì. Salgono a 6 i pregiudicati, con precedenti per furti d’uva, 3 di Siracusa e 3 di Catania, identificati durante il fine settimana dai carabinieri di Canicattì mentre si aggiravano sul territorio senza alcuna giustificazione.

E sono proseguiti incessanti nei fine settimana i servizi straordinari di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Canicattì, particolarmente dedicati alla movida locale, constatando un positivo cambio di registro tra il pubblico ed i locali aperti fino a tardi. Un centinaio i giovani identificati e 53 le auto controllate, i cui conducenti sono stati sottoposti alla verifica dell’alcol-test: per uno di questi, trovato in stato alterato oltre il limite consentito, è scattata la segnalazione alla Prefettura di Agrigento per procedere ala sanzione pecuniaria, mentre la patente di guida è stata immediatamente ritirata.