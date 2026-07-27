Terre Sicane Wine Fest 2026, il Catarratto domina il concorso enologico: ecco tutti i vini premiati

Il Catarratto domina tra i bianchi, il Nero d’Avola conquista la categoria dei rossi e il Grillo si aggiudica il premio speciale dedicato al vino dell’estate. Sono questi i principali verdetti dell’VIII Concorso Enologico Terre Sicane Wine Fest 2026, che ha premiato le migliori etichette degustate alla cieca da una giuria composta da giornalisti, sommelier ed esperti del settore.

Il concorso, cuore della manifestazione, ha visto confrontarsi 46 etichette provenienti da 21 aziende vitivinicole siciliane, confermando l’elevato livello qualitativo della produzione regionale e, in particolare, dei vini delle Terre Sicane.

Per tre giorni Contessa Entellina è diventata il punto di riferimento del panorama enologico siciliano, ospitando produttori, sommelier, giornalisti, operatori del settore e appassionati tra degustazioni, masterclass, incontri culturali e momenti dedicati alla promozione del territorio. Le degustazioni del concorso si sono svolte rigorosamente alla cieca nelle sale del Complesso Monumentale Santa Maria delle Grazie, una delle location simbolo del centro storico, trasformata per l’occasione in un grande laboratorio del gusto.

A presiedere la giuria è stato il sommelier Luigi Salvo, affiancato dai giornalisti Salvo Ognibene, Domenico Vecchio, Maria Antonietta Pioppo e Irene Marcianò, dai sommelier Giancarlo Lo Presti e Giuseppina Falletta e da Mario Candore dell’ESA. I commissari hanno valutato ogni campione secondo criteri di tipicità, equilibrio, qualità organolettica e piacevolezza, arrivando a una graduatoria che racconta alcune delle tendenze più interessanti del vino siciliano contemporaneo.

Il dato che emerge con maggiore evidenza riguarda proprio il Catarratto, autentico protagonista dell’edizione 2026. Il vitigno simbolo della Sicilia occidentale si è infatti aggiudicato sia il riconoscimento Top sia quello dedicato alla Piacevolezza nella categoria dei bianchi, confermando una crescita qualitativa sempre più evidente.

Ad aggiudicarsi il premio Top è stato il Murgia Lamanno “Liolà” Catarratto 2025, mentre il riconoscimento Piacevolezza è andato al Leonarda Tardi “Salitano” Catarratto 2025.

Tra i rosati ha conquistato il gradino più alto del podio il Serra Ferdinandea Rosato 2025, mentre il premio Piacevolezza è stato assegnato al Filari della Rocca Rosato 2025.

Nella categoria dei rossi il successo è andato allo Stoccatello “Avocà” Nero d’Avola 2024, premiato come miglior vino della categoria, mentre il riconoscimento Piacevolezza è stato attribuito al Di Giovanna “Helios” 2019, apprezzato dalla giuria per eleganza e complessità.

Un premio speciale è stato infine riservato al “Vino Bianco dell’Estate – R.Star Omoda Jaecoo 2026”, assegnato al Di Prima “Il Grillo del Lago” 2025, etichetta che ha saputo distinguersi per freschezza, bevibilità e capacità di interpretare al meglio la stagione estiva.

L’ottava edizione del Terre Sicane Wine Fest si è conclusa con una straordinaria partecipazione di pubblico. La serata finale, ospitata nella suggestiva Abbazia di Santa Maria del Bosco, ha richiamato oltre mille visitatori, che hanno potuto degustare oltre cento etichette proposte da 28 cantine delle Terre Sicane, confermando la crescita della manifestazione e il suo ruolo tra gli appuntamenti di riferimento dell’estate siciliana.

Ad arricchire il programma sono stati il projection mapping site specific del phygital artist Dario Denso Andriolo, che ha trasformato l’Abbazia in una spettacolare tela di luci e immagini, lo spettacolo musicale di JJ Daddy, il dj set di Lilian D’Anna e il concerto conclusivo degli Skruscio.

Tra le principali novità dell’edizione 2026 anche il gemellaggio con la Strada del Prosecco e dei Vini dei Colli di Conegliano Valdobbiadene, che ha portato in degustazione una selezione di etichette venete, rafforzando il dialogo tra due importanti territori del vino italiano.

«Il Terre Sicane Wine Fest è un appuntamento strategico – ha dichiarato il sindaco di Contessa Entellina, Leonardo Spera – per valorizzare il nostro territorio, le produzioni vitivinicole e il patrimonio culturale e paesaggistico di Contessa Entellina. Un’occasione per raccontare la qualità delle nostre aziende e far conoscere a un pubblico sempre più ampio l’identità delle Terre Sicane».

Soddisfazione anche nelle parole di Marcello Orlando, CEO di Feedback: «Oltre ai numeri, il risultato più importante è l’entusiasmo raccolto tra produttori e visitatori. Il Terre Sicane Wine Fest sta consolidando la propria identità come evento capace di raccontare il territorio attraverso il vino e di creare occasioni di incontro tra aziende, pubblico e operatori. È il primo passo di un percorso di crescita che continuerà nei prossimi anni».

Il festival rientra infatti in un progetto di sviluppo triennale promosso dal Comune di Contessa Entellina e affidato all’agenzia Feedback, con l’obiettivo di rafforzarne il posizionamento e accompagnarne la crescita anche in chiave internazionale.

In degustazione sono stati presentati vini ottenuti da Catarratto, Grillo, Carricante, Pinot Grigio, Vermentino, Moscato, Zibibbo, Nero d’Avola, Nerello Mascalese, Merlot, Syrah e Perricone, a testimonianza della ricchezza ampelografica della Sicilia e della capacità delle aziende di valorizzare i vitigni autoctoni accanto a quelli internazionali.

A rappresentare il territorio nel concorso sono state 21 aziende vitivinicole: Alfano, Baglio Carrubba, Cellaro, De Gregorio, Di Giovanna, Di Prima, Di Salvo, Domina Miccina, Filari della Rocca, Gerardi, Giallo Klesta, Giovinco, Leonarda Tardi, Miccina, Murgia Lamanno, Planeta, Serra Ferdinandea, Stoccatello, Tamburello, Terre di Entella e Terre Scure.

I vincitori dell’VIII Concorso Enologico Terre Sicane Wine Fest 2026

Bianchi

Top: Murgia Lamanno Liolà Catarratto 2025

Murgia Lamanno Liolà Catarratto 2025 Piacevolezza: Leonarda Tardi Salitano Catarratto 2025

Rosati

Top: Serra Ferdinandea Rosato 2025

Serra Ferdinandea Rosato 2025 Piacevolezza: Filari della Rocca Rosato 2025

Rossi

Top: Stoccatello Avocà Nero d’Avola 2024

Stoccatello Avocà Nero d’Avola 2024 Piacevolezza: Di Giovanna Helios 2019

Premio speciale

Vino Bianco dell’Estate – R.Star Omoda Jaecoo 2026: Di Prima Il Grillo del Lago 2025.

Dall’elenco dei campioni degustati, le aziende vitivinicole partecipanti al Concorso Enologico Terre Sicane Wine Fest 2026 sono:

Alfano

Baglio Carrubba

Cellaro

De Gregorio

Di Giovanna

Di Prima

Di Salvo

Domina Miccina

Filari della Rocca

Gerardi

Giallo Klesta

Giovinco

Leonarda Tardi

Miccina

Murgia Lamanno

Planeta

Serra Ferdinandea

Stoccatello

Tamburello

Terre di Entella

Terre Scure

In totale sono 21 cantine, che hanno presentato 46 etichette tra spumanti, bianchi, rosati e rossi.

Foto di copertina Sisilab

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