L’edizione del Terre Sicane Wine Fest 2023 si è conclusa con un successo travolgente e un’enorme partecipazione. Durante i tre giorni di manifestazione, i territori compresi tra Contessa Entellina e Sambuca, tra Agrigento e Palermo, nell’entroterra siciliano, sono stati animati da iniziative e eventi che hanno fatto conoscere e apprezzare il meglio della viticoltura e della tradizione enogastronomica della zona.

Il culmine della manifestazione è stato il momento dell’assegnazione dei premi, che ha visto la celebrazione dei vini migliori dell’anno. I vincitori del Terre Sicane Wine Fest 2023 sono stati annunciati, svelando i vini più pregiati e distintivi della manifestazione. Tra i riconoscimenti, spiccano il “Miglior Grillo – Terre di Entella – Azienda Agricola Biologica Grillo 2022” e il “Miglior Nero d’Avola – Terre del Sommacco 2019 Mandrarossa Wines”.

Oltre ai premi per i migliori vini, è stato assegnato anche il “Premio Piacevolezza”, che ha visto trionfare i vini Grillo della Cantine De Gregorio Rahana 2020 e i vini Nero d’Avola della Tenuta Stoccatello – Agricoltori dal 1923 Avvocà 2022. Questi riconoscimenti hanno sottolineato la varietà e la qualità dei vini presentati durante la manifestazione.

Il Terre Sicane Wine Fest 2023 ha offerto un’esperienza completa ai partecipanti, permettendo loro di conoscere da vicino le realtà vinicole del territorio. Le visite alle aziende vinicole hanno permesso di scoprire la storia, la passione e la dedizione delle famiglie Ruvolo e Di Giorgio di Baglio Carrubba, e di Rosalia e delle sue sorelle presso Le Sette Aje. L’entusiasmo delle nuove generazioni coinvolte nella viticoltura ha trasmesso speranza per il futuro della produzione vinicola delle Terre Sicane. La manifestazione si è aperta presso l’azienda “Antico Frantoio”, una realtà dedicata alla produzione di oli e vini biologici che esprimono la passione e l’impegno nella valorizzazione del territorio siciliano. “‘Antico Frantoio” è stata un’esperienza sensoriale unica e autentica.

Durante la manifestazione, il convegno “Vendemmia turistica, uno strumento di promozione territoriale” ha costituito un importante momento di riflessione e discussione. La Vendemmia turistica è stata presentata come un’opportunità per il territorio delle Terre Sicane di promuovere il turismo enogastronomico in modo regolamentato e sicuro, coinvolgendo oltre 14 milioni di enoturisti desiderosi di vivere autentiche esperienze legate alla vendemmia.

Il Terre Sicane Wine Fest 2023 non è stato solo un’occasione per celebrare i migliori vini, ma anche per apprezzare la bellezza e la bontà dei prodotti gastronomici locali. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di assaporare piatti tradizionali preparati con maestria e di degustare vini e oli biologici di altissima qualità, espressione dell’incessante passione e dedizione alla valorizzazione del territorio siciliano.

La magica atmosfera dell’Abbazia Santa Maria del Bosco ha incantato il pubblico, rendendo la serata indimenticabile con la musica live degli “Irish Leavens” e il DJ set di Lilian D’Anna. Lo spettacolo delle “Flammes Fatales” ha aggiunto un tocco di magia e divertimento all’evento.

La degustazione alla cieca dei vini delle Terre Sicane è stata un momento di grande impegno e passione da parte della commissione di esperti, che ha avuto il compito di assegnare i premi al miglior Grillo e Nero d’Avola del Terre Sicane Wine Fest 2023. Questo momento ha evidenziato l’importanza di valorizzare e onorare il lavoro dei vignaioli che con dedizione e maestria creano vini straordinari.

In conclusione, il Terre Sicane Wine Fest 2023 si è confermato come un evento di grande successo, capace di unire passione, territorio, tradizione e innovazione nella valorizzazione della viticoltura siciliana. Le cantine premiate e le realtà vinicole visitate hanno dimostrato l’eccellenza della produzione vinicola delle Terre Sicane, contribuendo a consolidare la reputazione di questa regione come una delle più affascinanti e promettenti destinazioni enogastronomiche d’Italia.

L’accoglienza del territorio, il benvenuto del Sindaco di Contessa Entellina, Leonardo Spera, e l’augurio dell’organizzatore del Terre Sicane Wine Fest, Michele Buscemi, hanno reso straordinaria questa edizione del Terre Sicane Wine Fest 2023. Un evento che cresce grazie alla collaborazione dei comuni e all’impegno e alla passione degli organizzatori come il sommelier Michele Buscemi. Contessa si conferma località interessante ed accogliente. È importante che il festival non perda la propria identità mantenendo la sua dimensione umana e caratteristica di questi luoghi.

In questa edizione del Terre Sicane Wine Fest 2023, si è confermato il crescente successo dei vini rosa, che sempre di più, anche se con un pizzico di ritardo rispetto alla Francia, prendono piede nel territorio siciliano, diventando apprezzati protagonisti.

I vini rosati hanno suscitato grande interesse tra i partecipanti alla manifestazione, che hanno avuto l’opportunità di degustare diverse etichette provenienti dalle cantine del territorio. Grazie alla loro versatilità, freschezza e piacevolezza, i vini rosa stanno conquistando un numero sempre maggiore di appassionati e intenditori di vino.

Foto Terre Sicane Wine Fest 2023