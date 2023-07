CAMPOBELLO DI LICATA. Finanziamenti agevolati per 300 imprese danneggiate dal Covid. Anche il Comune di Campobello di Licata è interessato al finanziamento. E’ stato firmato, infatti, un protocollo d’intesa tra assessorato regionale delle Attività produttive, Irfis Finsicilia e Crias/Irca, la cassa regionale per il credito alle imprese artigiane. L’obiettivo è finanziare le aziende che erano già state valutate in maniera positiva tramite un bando emanato dall’Irfis nel novembre del 2021, destinato alle realtà che avevano subito danni a causa della pandemia. La convenzione renderà possibile erogare mutui fino a 100 mila euro a tasso zero per ogni impresa, con un preammortamento di due anni. All’incontro, nella sede dell’assessorato, oltre all’assessore alle Attività produttive, Edy Tamajo, hanno preso parte anche il direttore generale del dipartimento, Carmelo Frittitta, la presidente e il direttore di Irfis, Iolanda Riolo e Giulio Guagliano, la presidente e la dirigente generale di Irca/Crias, Vitalba Vaccaro e Lorenza Giardina. “Quella composta dai componenti del mio assessorato, dell’Irfis e di altre realtà come la Crias – si legge in una nota –si definisce ormai una squadra sinergica. Il nostro obiettivo è supportare le imprese nei loro processi di crescita. È noto da anni che la Sicilia, seppur non abbia una vocazione imprenditoriale come altre regioni d’Italia, ha delle potenzialità enormi”.