Terme, in programma nuove iniziative

Nuove azioni dell’Amministrazione comunale per le Terme dopo la marcia di qualche settimana a piedi Sciacca-Palermo. Il sindaco Francesca Valenti ha convocato un primo incontro con comitati e associazioni per concordare le prossime iniziative da intraprendere. È stato programmato per domani, giovedì 10 giugno 2021, alle ore 11,30, nell’atrio superiore del Palazzo Municipale.

“A questo incontro – comunica il sindaco Francesca Valenti – ne seguirà un altro con rappresentanti delle forze politiche, parlamentari locali, ex consiglieri comunali. L’obiettivo è coinvolgere sempre l’intera città a favore di un bene che è di tutti”.