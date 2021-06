Per la riapertura del Giardino botanico ricordati i sessanta anni di Amnesty

Il giardino Botanico del Libero Consorzio Comunale di Agrigento riapre al pubblico con

una cerimonia dall’alto valore simbolico. Un nuovo albero di ulivo è stato collocato per ricordare i sessanta anni della nascita di Amnesty International. Alla cerimonia hanno preso parte il

Commissario Straordinario Vincenzo Raffo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Sabina

Castiglione responsabile del gruppo 283 con alcuni attivisti di Amnesty International, oltre al

personale del Giardino Botanico e numerosi visitatori. Apposta anche una targa celebrativa per ricordare l’impegno dell’organizzazione fondata da Peter Benenson nel 1961, nata con lo scopo di liberare i cosiddetti “prigionieri di coscienza”,

persone incarcerate solo per aver espresso le loro opinioni, esercitato il loro credo religioso, aver

promosso i propri diritti.

Abbiamo accolto con grande favore l’iniziativa del gruppo 283 di Amnesty International, ha

dichiarato il Commissario Straordinario Vincenzo Raffo, perché in questi anni Amnesty ha lavorato