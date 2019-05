Terme di Sciacca: protesta dell’Associazione #Ora basta! al Palazzo della Regione Siciliana

SACIACCA. Un gruppo di cittadini saccensi si ritroveranno a Palermo, giovedì 23 maggio alle ore 10.30, davanti al palazzo della Regione Siciliana, dove si incateneranno per mostrare, in modo eclatante ma pacifico, la stanchezza della comunità saccense privata, ormai da anni, delle sue Terme, la risorsa economica e turistica più importante della città, la cui inattività è causa evidente di crisi economica ed occupazionale oltre che di una mancata opportunità di sviluppo per tutto l’hinterland.

Ad organizzare la manifestazione sono i soci dell’associazione “#ORA BASTA!” di Sciacca che hanno intenzione di infrangere il muro di inerzia che avvolge la questione della riapertura delle Terme saccensi restando incatenati davanti agli uffici regionali finché non verrà spiegato per quali motivi (“reali”!) non si riesce a sbloccare l’iter che porta alla predisposizione di un bando per la ricerca di un acquirente, permanendo ormai da anni in un immobilismo devastante e senza precedenti.

“#ORA BASTA!” è una associazione, apartitica e senza scopo di lucro, che nasce su iniziativa di liberi cittadini, al fine di sbloccare la situazione di degrado economico, sociale e culturale in cui versa la Città di Sciaccaed ha come obiettivo primario la riapertura dello stabilimento termale e dell’intero complesso termale. È presieduta dall’avv. Ignazio Messina, già sindaco di Sciacca, e composta da un gruppo di tecnici e professionisti che hanno fin da subito messo a disposizione dell’amministrazione comunale saccense e di quella regionale le loro competenze ai fini dell’attuazione di un programma che porti in breve tempo alla riapertura delle Terme di Sciacca.