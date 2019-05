Gli auguri di Firetto al Cardinale Montenegro per il suo compleanno

AGRIGENTO. Tanti auguri all’arcivescovo, card. Francesco Montenegro per il suo compleanno. Grati per il suo radioso e costante impegno nell’arcidiocesi, per l’amore immenso che nutre per il passato e per il futuro di Agrigento.

Auguri, don Franco, grazie per la serenità e il vigore con cui riesce a scuotere le coscienze di cittadini e amministratori e per l’energia con cui continua a spronare la città a vincere l’ignavia e ad essere parte attiva di un nuovo destino”.

Così il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto al card. Francesco Montenegro in occasione del suo compleanno.