La Regione punta alla riqualificazione e al rilancio dei complessi termali di Acireale e di Sciacca. Per questo motivo il presidente della Regione, Renato Schifani, ha incontrato i sindaci dei due Comuni, Roberto Barbagallo e Fabio Termine. “La volontà ferma e decisa del mio governo – ha detto Schifani – è quella di riaprire le terme di Acireale e di Sciacca e lo stanziamento di 90 milioni di somme Fsc ne è chiara dimostrazione. Ci aspettiamo dai due territori la massima collaborazione perché questa è un’occasione irripetibile. Il mio sogno è quello di restituire alla Sicilia queste due preziose realtà”. L’incontro è servito per informare le amministrazioni locali sulle strategie che il governo della Regione intende perseguire e per illustrare le attività svolte dai dipartimenti regionali coinvolti nelle procedure. Mentre per Acireale non sono emerse problematiche, per Sciacca si sta definendo la risoluzione delle criticità.