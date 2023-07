Nuovo raid vandalico nel centro cittadino di Castrofilippo. Qualcuno ha danneggiato tre maioliche decorative, ma anche un paraspigolo applicati sul muretto ornamentale di viale Bonfiglio a Castrofilippo. All’inizio di giugno furono devastate quattro panchine in cemento e alcuni giochi collettivi per l’infanzia della villetta comunale di via Maresciallo Ciccarelli.

A bussare alla porta della caserma dei carabinieri della Stazione cittadina, per denunciare il nuovo raid, è stato il sindaco di Castrofilippo Gioacchino Baio. Il danno provocato alla comunità è stato quantificato in circa 300 euro e non è coperto da polizza assicurativa.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini per cercare di identificare i vandali. Nessuna certezza che in entrambi gli episodi ad entrare in azione siano stati gli stessi autori.