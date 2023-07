Deve scontare 3 anni e 5 mesi di reclusione per un cumulo di pene comminategli per i reati di atti persecutori, calunnia e minacce. Fatti commessi a Roma prima del 2016. I carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma, hanno arrestato un pensionato settantaduenne di Burgio. L’anziano, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari per scontare la condanna.