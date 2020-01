Teppisti in azione, distrutti vasi e piante della via Atenea – VIDEO

“Ma quando è bello svegliarsi la domenica mattina e trovare come messaggio. Questa città cosa merita abbellimenti natalizi? La scalinata fiorita? Hanno rotto tutte le piante che ho acquistato e messe per abbellire la scala. Questo è il risultato della vita notturna del salotto cittadino, dove dalle ore tre del mattino in poi tutto può succedere…. vergogna. Ora io e mio padre avendo mezza giornata libera giustamente cosa dobbiamo fare? Andare a pulire come sempre tutto lo schifo fatto sicuramente da chi non fa un bel niente dalla mattina alla sera. Siamo noi popolo agrigentino che abbiamo distrutto questa meravigliosa città, grazie per la sorpresa”, dice Ilenia Tuttolomondo, titolare del locale Tipiko, lungo la scalinata.