Tentata violenza sessuale, ragazzino collocato in una comunità

Attraverso una finestra si sarebbe intrufolato nell’abitazione di una ventenne, sua conoscente, e avrebbe provato ad avere un rapporto sessuale con la ragazza. Per l’ipotesi di tentata violenza sessuale e violazione di domicilio, oltre che per maltrattamenti in famiglia, ed estorsione di cui s’era reso protagonista di recente, un quattordicenne canicattinese, è stato bloccato e collocato in una comunità alloggio per minori del Nisseno. A dare esecuzione alla misura cautelare personale, emessa dal Gip del Tribunale di Agrigento, sono stati i poliziotti del Commissariato di Canicattì.