Avvocatessa rapinata in casa, denunciato ventunenne

Riesce ad intrufolarsi nell’abitazione di un’avvocatessa, e dopo averla aggredita di spalle, le ha portato via la borsa, contenente tutti gli effetti personali. Poi è fuggito via, ma non ha fatto molta strada. Dopo alcune indagini è stato identificato, e rintracciato dai poliziotti della sezione Volanti della Questura, e dai carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia cittadina..

Un ventunenne agrigentino è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per l’ipotesi di reato di rapina. Tutto quanto nella tarda serata di sabato, nei pressi della centralissima via Atena.

A rivolgersi al 112 è stata la stessa professionista rimasta a quanto pare illesa. Immediato l’intervento delle pattuglie delle forze dell’ordine che grazie al racconto della vittima, hanno subito ricostruito quanto era accaduto. I poliziotti e i carabinieri hanno avviato le ricerche, e sono riusciti a risalire all’autore della rapina.