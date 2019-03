Tentano rapina vestiti da carnevale, messi in fuga

A Canicattì, due malviventi travestiti con costumi di carnevale, hanno tentato di rapinare una cartolibreria.

Il fatto è accaduto, sabato pomeriggio, in via Vittorio Emanuele. i I due sono entrati armati di cutter e hanno chiesto di avere i soldi presenti in cassa.

I due delinquenti, uno vestito da meccanico, l’altro col costume da cane dalmata, sono stati messi in fuga, pare, dal titolare della cartolibreria che avrebbe lanciato contro di loro qualcosa.

Del fatto si stanno occupando gli agenti del locale Commissariato di Polizia.