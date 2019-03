Primarie PD anche ad Agrigento trionfa Zingaretti

Per le Primarie del PD, in provincia di Agrigento i votanti sono stati 7631. A Nicola Zingaretti sono andati 5251 voti, a Maurizio Martina 1329 ed a Roberto Giachetti 687.

A Sciacca hanno votato 440 iscritti e simpatizzanti del partito. La maggioranza è andata a Martina che ha ottenuto 219 voti, pari al 50,70%. Al secondo posto Zingaretti con 152 preferenze, pari al 35,20%. Infine Giachetti a cui sono andati 61 voti, pari al 14,10%. Ci sono state anche 2 schede bianche e 6 nulle.

Con il voto delle primarie, in realtà, non si elegge direttamente il segretario, ma i delegati che avranno poi il compito di riunirsi nell’Assemblea nazionale – già convocata per il 17 marzo – e nominare il nuovo leader del Partito Democratico. Quindi, se verrà raggiunta la soglia del 50% più uno, ai delegati spetterà solo il compito di ratificare la decisione dei gazebo. Altrimenti si dovrà trovare un accordo interno per eleggere ufficialmente il nuovo segretario.

Com’era andato il voto nei circoli

Dal 7 al 23 gennaio i sei candidati si erano sfidati con il voto nei circoli. Alla competizione partecipavano anche Maria Saladino, Dario Corallo e Francesco Boccia. I tre sono risultati essere i meno votati, lasciando così la sfida ai gazebo agli altri tre candidati: Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti. Proprio il presidente della Regione Lazio è stato il più votato nei circoli, con il 47,3%. Dietro di lui si è piazzato Martina, con il 36,1%. Più staccato, invece, Roberto Giachetti, che ha presentato la sua candidatura in ticket con Anna Ascani: per loro l’11,1% dei voti. I tre esclusi, invece, si sono fermati, rispettivamente: Boccia al 4%, Saladino e Corallo allo 0,7%.