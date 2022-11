Tentano furto in ristorante, e da stabilimento portano via l’arredo esterno

Hanno danneggiando la vetrata, e tentato di intrufolarsi all’interno del ristorante. Non ci sono riusciti, e hanno deciso di portare via ombrelloni, sdraio e poltrone di plastica, che erano state lasciate nell’area esterna. E’ stato quantificato in circa 5 mila euro, il danno provocato ad uno stabilimento balneare, di “Seccagrande” a Ribera.

A fare la scoperta, è stato il titolare dell’attività, un quarantaduenne riberese, che s’è rivolto ai carabinieri della locale Tenenza, ed ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, per furto. I militari dell’Arma hanno subito avviato le indagini.

Il colpo sarebbe stato messo a segno fra le ore 18 di domenica, e le ore 11 di lunedì. Ad agire, verosimilmente, è stata una banda di ladri ben organizzata.