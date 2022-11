Danneggiate le auto di impiegato e operaio

Due autovetture sono state danneggiate in zone diverse di Agrigento e, quasi sicuramente, i due raid non hanno nessuno collegamento l’uno con l’altro. I proprietari hanno presentato le denunce, a carico di ignoti, alla polizia che si sta, adesso, occupando dell’attività investigativa, per provare ad identificare i responsabili.

Al Quadrivio Spinasanta, qualcuno ha mandato in frantumi il lunotto posteriore di una Citroen C3, di un operaio trentaduenne. A San Leone, invece, è stata devastata, con un oggetto appuntito, la carrozzeria di una Hyundai, di proprietà di un impiegato, sessantaduenne.

Entrambi gli episodi potrebbero essere dei danneggiamenti mirati, ma spetterà agli investigatori fare chiarezza.