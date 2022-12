Tentano furto in abitazione di anziana: due arresti

Hanno tentato di mettere a segno un furto in un’abitazione, mentre l’anziana proprietaria era fuori con la famiglia per il Natale, ma gli è però andata male. Sono stati bloccati e arrestati dai poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento, e del Commissariato di Palma di Montechiaro. Si tratta dei palmesi P.I., di 22 anni, e S.G.M., di 47 anni, entrambi con precedenti di polizia.

Sono accusati, in concorso, di tentato furto in abitazione, danneggiamento e porto ingiustificato di oggetti atti allo scasso. Durante l’arresto sono stati trovati in possesso di oggetti atti allo scasso. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, in attesa dell’udienza di convalida, i due palmesi, sono stati posti ai domiciliari. I due avevano pianificato il colpo ai danni dell’abitazione di un’anziana, nel centro di Palma di Montechiaro.