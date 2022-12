Agrigento piange Rino Pony. Allestita la camera ardente

La città di Agrigento, e non solo, piange Rino Pony, pittore bluesman e artista. È morto all’età di 68 anni alla vigilia di Natale. Le sue opere si trovano ovunque. Tanta commozione in città e centinaia di messaggi sui social per testimoniare l’affetto alla famiglia di Rino Pony.

Abitava da tempo in una casa del centro storico in via Santa Maria dei Greci, di fronte di quel che resto del palazzo Lo Iacono. Ed è proprio lì che è stata allestita la camera ardente, dove è possibile fargli visita, e dare un ultimo saluto. Domani, 27 dicembre, si svolgeranno i funerali nella chiesa della Provvidenza alle 15,30.