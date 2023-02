Tentano furto di auto in pieno giorno, ladri in fuga a mani vuote

Ignoti ladri hanno tentato di mettere a segno un furto di una Fiat Panda in via Manzoni ad Agrigento. E’ successo in pieno giorno. Hanno forzato e aperto lo sportello dell’auto e manomesso il nottolino, ma prima di metterla in moto, per motivi sconosciuti sono scappati.

La vettura è di proprietà di un impiegato sessantasettenne di Agrigento. Ad indagare, dopo essere accorsi sul posto, sono i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Gli agenti hanno verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza. Su questo aspetto non filtrano indiscrezioni.