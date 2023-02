Sicurezza centro storico, Cantone: basta parole, servono azioni concrete

“Il centro storico di Agrigento sta vivendo un rigurgito della piccola criminalità forse a causa dell’avanzare, a passi spediti, della crisi economica.

Le attività situate in via Pirandello e nella Via Atenea, l’hanno resa punto di ritrovo di “baby gang” e la situazione ormai è gravissima.

Incrementare la sicurezza in centro storico, prevenire e contrastare le attività criminali di vendita e spaccio di stupefacenti: sono questi gli obiettivi principali che deve porsi questa amministrazione.

Crediamo che, un presidio costante del territorio siano la direzione giusta contro il degrado.

Il Comune di Agrigento dovrebbe con urgenza predisporre un progetto preciso :

video controllo e video sorveglianza del territorio, armadi di registrazione e connettività verso la centrale operativa delle Forze dell’Ordine, cartellonistica indicante area video sorvegliata.

Servizi di controllo e vigilanza straordinari nei weekend in orario serale notturno delle forze dell’ordine.

Campagna informativa volta alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti con l’ausilio di Associazioni presenti sul territorio.

Ottimo il lavoro delle forze dell’ordine in merito agli ultimi due fatti incresciosi, ma riteniamo altresì che a Prefettura dovrebbe richiedere, se già non lo ha fatto, al Ministero dell’Interno un invio straordinario di personale della Polizia di Stato, con il fine di

aumentare il pattugliamento dei ‘punti caldi’ della città dove la cittadinanza richiede maggiore sicurezza.

Fra un po la città vedrà arrivare numerosi turisti; Il centro storico è la meta preferita per passare qualche ora ammirando anche le bellezze della nostra città tra un pranzo o una cena, ma ora si deve fare i conti

con una criminalità diffusa; il tempo delle parole è scaduto. Servono fatti ed azioni concrete”. https://youtu.be/uG9tzQV3148