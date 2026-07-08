Tentato furto alla farmacia dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. E’ successo in tarda serata. Ignoti malviventi utilizzando arnesi da scasso sono riusciti a forzare la porta esterna. Il loro obiettivo, secondo quanto ricostruito, era quello di compiere il furto.

Il loro piano però è fallito grazie al sistema di allarme che, una volta attivato, ha messo in fuga i delinquenti. E a mani vuote. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia che hanno constatato i segni dell’effrazione. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per danneggiamento. Al via le indagini per risalire ai responsabili.

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