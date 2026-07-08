Lascia il carcere e va ai domiciliari dopo aver avanzato richiesta di patteggiamento a tre anni di reclusione per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il gip del tribunale di Sciacca, Stefano Zammuto, ha sostituito la misura della custodia in carcere, con quella meno afflittiva dei domiciliari, nei confronti di Emanuele Guagliardo, 27 anni, di Menfi.

Il giovane era stato arrestato dai carabinieri dell’aprile scorso per la detenzione di quasi 350 grammi tra cocaina e hashish. In casa dell’indagato furono ritrovati anche 4 mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di smercio di droga. La difesa ha chiesto il patteggiamento trovando il parere favorevole della Procura della Repubblica. Adesso spetterà al gip decidere se ratificare o meno l’accordo.

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