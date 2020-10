Tentano di rubare portafoglio e telefonino, denunciati due ragazzi

Hanno tentato di rubare il portafoglio, e un telefono cellulare ad una persona residente ad Aragona, non riuscendo nell’intento per la pronta reazione della vittima. Gli autori, forse perché hanno capito, di averla fatta grossa, si sono dati alla fuga. E’ successo, l’altro giorno, nel centro abitato di Aragona.

I carabinieri della locale Stazione, dopo aver raccolto la testimonianza della vittima, e in seguito ad un’indagine “lampo”, hanno identificato e rintracciato i due responsabili. Si tratta di due ragazzi, di 15 e 17 anni, denunciati in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, con l’accusa di tentato furto in concorso.

Le indagini dei militari dell’Arma vanno avanti, per verificare se i due giovani, possano essere o meno coinvolti in altri furtarelli.