L’attentatore prima di recarsi in Francia è rimasto due settimane in Sicilia

Una prima breve tappa a Palermo, poi una seconda ad Alcamo. Il tunisino Brahim Aoussaoui, l’attentatore di Nizza, che ha ucciso tre persone, sbarcato a Lampedusa il 20 settembre, una volta conclusa la quarantena su una delle navi messe a disposizione dal Ministero dell’Interno, il 9 ottobre era stato trasferito in un centro per migranti a Bari. Il 10, l’ordine di espulsione dal territorio italiano, “con invito a rimpatrio”. Secondo una prima ricostruzione, Brahim Aoussaoui sarebbe arrivato in Sicilia, a Palermo, il 10 ottobre, in treno, proprio dalla città pugliese.

I poliziotti delle Digos di Palermo e Trapani hanno scoperto che poi si è recato ad Alcamo, e nella cittadina trapanese, è rimasto per due settimane, a casa di un amico. Fino a sette giorni fa, prima di partire per la Francia. Quell’amico, un giovane tunisino di 30 anni, è stato portato in questura, e interrogato.

Le indagini si concentrano sull’amico di Aoussaoui, che è stato ascoltato per tutta la notte. La polizia sta controllando il telefonino del giovane e un computer, per capire se sia rimasto in contatto con Brahim anche dopo la partenza da Alcamo. Si cercano pure gli altri tunisini arrivati a Lampedusa con il giovane. C’erano ventidue persone su un barchino, due nuclei familiari sono stati già rintracciati. Aoussaoui era stato anche indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dalla Procura di Agrigento.