Tre ladruncoli “in trasferta” hanno tentato di rubare un Fiat Iveco Daily, di proprietà di un commerciante, cinquantasettenne di Sciacca. Il fatto è accaduto nel corso delle ore notturne in via delle Conifere nell’abitato saccense. Sono stati scoperti e bloccati da una pattuglia dei carabinieri del nucleo Radiomobile. Si tratta di tre palermitani di 43, 34 e 25 anni, denunciati, a piede libero, alla Procura della Repubblica, per il reato di tentato furto.

E’ stato lo stesso proprietario a notare strani movimenti lungo la strada, accorgendosi della presenza di tre sospetti intenti ad armeggiare qualcosa nelle vicinanze del suo furgone. Immediata è partita la segnalazione al 112. La nota è stata girata alle pattuglie dell’Arma in quei momenti in servizio di perlustrazione del territorio saccense. I militari dell’Arma sono giunti sul posto e in una manciata di minuti hanno intercettato i tre soggetti.