Un incidente stradale si è verificato ieri nel centro di Agrigento. Lo scontro avvenuto in via Francesco Crispi, all’altezza di un hotel, ha convolto una biciletta elettrica, con in sella un immigrato poco più che ventenne, domiciliato ad Agrigento, e un’auto Audi, condotta da un turista tedesco.

Ad avere la peggio il giovane a bordo della bici, rovinato pesantemente sull’asfalto, tanto da far temere il peggio, per alcuni minuti. Con l’ambulanza del 118 è stato portato in ospedale. Ha riportato traumi sparsi in varie parti del corpo, per sua fortuna, giudicati non gravi. Gli agenti della polizia municipale si sono occupati dei rilievi.