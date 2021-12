Tentano di occupare abusivamente palazzina, polizia blocca il trasloco

Hanno preso di mira uno stabile disabitato, con quattro appartamenti, e avevano portato qualche arredo, reti e materassi, e avevano perfino imbiancato le pareti di casa. Da lì a poco avrebbero traslocato, e preso possesso della palazzina. Ad impedire l’occupazione abusiva dell’edificio sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, allertati dai proprietari, che per lavoro risiedono fuori regione.

E’ successo in via Nicone, nella zona a valla della stazione ferroviaria, a pochi metri dalla via Esseneto. Qualcuno dei residenti nella zona, aveva notato degli strani movimenti, e ha avvisato i proprietari. Da qui la segnalazione al 112. Gli agenti si sono subito portati nella palazzina, e all’interno delle abitazioni non sono state trovate persone, ma c’erano però nuovi arredi e letti.

E’ stato aperto un fascicolo d’inchiesta a carico di ignoti. I poliziotti delle Volanti hanno avviato le indagini, provando a risalire a chi possa aver tentato di occupare abusivamente la palazzina di proprietà di una famiglia agrigentina.