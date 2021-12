Ancora scritte no vax davanti cancello di una scuola

Nuove scritte no vax sono apparse questa mattina davanti al cancello d’ingresso della scuola Anna Frank di Agrigento. “I vax uccidono”, “Variante africana stesse complicanze del vaccino attenti alla prox in.culata, potrebbe essere grosso il problema”, e “Libertà e diritti”, accompagnate dall’ormai nota “W”, che fa riferimento al movimento contro i vaccini, e contro “la dittatura sanitaria”. I responsabili, forse sempre gli stessi, anche in questa occasione hanno eseguito le scritte con una bomboletta rossa. Per le indagini sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.