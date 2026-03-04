La Procura di Caltanissetta, a firma del pubblico ministero Dario Bonanno, ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di sei giovani indagati in un’inchiesta che avrebbe portato alla luce un giro di droga all’interno dell’istituto penale per minorenni del capoluogo nisseno. Cinque sono agrigentini. Si tratta di Andrea Sottile, 27 anni; Giorgio Orsolino, 35 anni; Salvatore Di Falco, 23 anni; Marisa Emanuela Ricchiuti, 30 anni e Ida Naoumi Ricchiuti, 25 anni. Indagato anche il trapanese Cristian Sorrentino, 22 anni.

Due gli episodi al centro dell’inchiesta che avrebbero documentato il tentativo di introdurre stupefacenti in carcere. Il primo risale al marzo 2022 quando le due ragazze avrebbero consegnato droga a Sorrentino che, a sua volta, l’avrebbe data a Sottile. Il secondo, invece, sarebbe avvenuto nell’aprile 2022. Orsolino, Di Falco e le Ricchiuti, avrebbero lanciato hashish oltre le mura dell’istituto. La droga, secondo la Procura, era destinata sempre a Sottile. Con la conclusione delle indagini gli avvocati difensori hanno 20 giorni di tempo per chiedere un interrogatorio o produrre memorie al fine di evitare la richiesta di rinvio a giudizio.

