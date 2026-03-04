L’ispettore della Polizia di Stato Antonino Alletto, 60 anni, dal 1° marzo 2026, dopo 41 anni di onorato servizio, viene posto in quiescenza per raggiunti limiti d’età. L’ispettore Alletto oltre a ricoprire diversi incarichi nell’arco della sua lunga carriera, che l’ha visto impegnato nelle città da Reggio Calabria al Reparto Mobile di Palermo per poi essere trasferito presso il Commissariato di Pubblica sicurezza di San Lorenzo. Negli anni 90 veniva trasferito dal capo della Polizia nella città di Agrigento nel corso del quale ha prestato servizio presso il Commissariato di Frontiera di Porto Empedocle, al Commissariato di Sciacca, alla Sezione di Pg della Procura del Tribunale di Agrigento per poi diventare responsabile dell’Upgaip dell’Ufficio di Gabinetto della Questura di Agrigento.

Ha avuto attribuiti numerosi riconoscimenti premiale dai vari Capi della Polizia succedutesi negli anni e nel giugno del 2017 veniva insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell’alta onorificenza di “Cavaliere dell’ordine al Merito della Repubblica. In data 3 marzo 2026 il questore di Agrigento Tommaso Palumbo e i funzionari della Questura, i funzionari del settore amministrativo, e il tenente colonello della Dia Antonino Caldarella, oltre ai tanti poliziotti intervenuti con grande festosità per omaggiare l’impegno profuso in tutti questi anni.

Il questore Palumbo oltre a delineare con estrema puntualità il profilo professionale ed umano dell’ispettore Alletto dal servizio operativo, ringraziandolo nella consapevolezza di una sua prosecuzione nell’alveo della Polizia di Stato nella funzione di segretario nazionale del sindacato di Polizia quale prezioso contributo a favore della categoria.

