Hanno tentato di mettere a segno un furto in una gioielleria di Palma di Montechiaro. Un cittadino allarmato dal trambusto proveniente dal negozio, nel corso della notte, ha chiamato i proprietari. A accorrere sono stati padri e figlio palmesi, appunto, i proprietari dell’attività commerciali. I tre delinquenti, vistosi scoperti, sono fuggiti a mani vuote a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta e di un furgone Fiat Doblò.

I poliziotti del Commissariato cittadino, raccolta la segnalazione, poco più tardi durante le ricerche, hanno ritrovato abbandonati lungo la strada che da Palma di Montechiaro porta a Licata, la vettura e il furgone utilizzati dalla banda di malviventi. Sequestrati anche numerosi arnesi atti allo scasso. Sul posto, nel centro di Palma, ha lavorato anche il personale della Scientifica.

Appare scontato che i poliziotti abbiano già verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza tanto posti a presidio della gioielleria, quanto presenti nella zona.

