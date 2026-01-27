Il palcoscenico del Teatro Pirandello si prepara ad accogliere uno dei vertici assoluti della drammaturgia di William Shakespeare: Otello. Inserito nel cartellone della stagione 2025/2026, firmata dalla direttrice artistica Roberta Torresotto il claim “Sogni & Storie – La vita è in scena”, lo spettacolo si annuncia come un viaggio intenso nelle zone d’ombra dell’animo umano.

L’allestimento vede Giorgio Pasotti nel duplice ruolo di regista e interprete, affiancato sul palco da Giacomo Giorgio e Claudia Tosoni. La lettura è asciutta e incisiva: una messa in scena contemporanea che rifugge i barocchismi e sceglie l’essenzialità come cifra espressiva, lasciando che sia la parola shakespeariana a colpire, senza mediazioni superflue.

Al centro del dramma restano i temi universali che rendono Otello tragicamente attuale: la gelosia che acceca, il tradimento, la manipolazione, il sospetto che si insinua fino a distruggere la ragione. Un meccanismo crudele e perfetto che, attraverso l’intensità delle interpretazioni, continua a interrogare il pubblico contemporaneo sulle proprie fragilità.

Lo spettacolo andrà in scena in doppia data nel prossimo fine settimana: sabato 31 gennaio alle ore 21.00 e domenica 1 febbraio alle ore 17.30.

Un appuntamento di rilievo per la stagione del Teatro Pirandello, che restituisce al pubblico un classico senza tempo con una sensibilità teatrale vibrante, diretta, capace di parlare con forza al presente.

