Un cinquantenne licatese con l’elisoccorso è stato trasferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dopo che ha tentato di togliersi la vita. Si trova ricoverato in prognosi riservata sulla vita. Ad intervenire, ieri, nell’abitazione dell’uomo sono stati i poliziotti del Commissariato di Licata e gli operatori sanitari del 118. Il paziente, con un’ambulanza, è stato portato al presidio ospedaliero “San Giacomo d’Altopasso” da dove i medici, valutato il grave quadro clinico, hanno deciso di trasferirlo. Gli agenti hanno avviato le indagini per accertare le cause del gesto.