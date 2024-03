Ennesima triste storia famigliare. Stavolta è successo a Licata, dove un giovane ha maltrattato e minacciato la donna che l’ha messo al mondo, perché si è rifiutata di consegnargli i soldi necessari per comperare la droga. La vicenda non ha avuto conseguenze ancora più gravi per il tempestivo intervento dei poliziotti del Commissariato cittadino. Il licatese è stato denunciato, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per maltrattamenti in famiglia. La madre, spaventata, ha chiesto aiuto alla polizia ed ha raccontato di subire da mesi continue vessazioni e minacce da parte del figlio, finalizzate ad ottenere denaro contante per l’acquisto di sostanze stupefacenti, e di non avere mai sporto denuncia sperando che il ragazzo potesse ravvedersi e cambiare condotta.