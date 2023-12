Un ventunenne ha tentato di togliersi la vita lanciandosi dal secondo piano della sua abitazione a Ribera, in pieno centro cittadino. Adesso si trova ricoverato, in prognosi riservata, all’ospedale “Fratelli Parlapiano”. E’ successo domenica pomeriggio. Sul posto, scattato l’allarme, sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri della Tenenza cittadina. Il ragazzo con un’ambulanza è stato trasferito in ospedale. I militari dell’Arma hanno avviato l’attività investigativa per accertare cosa sia successo e il perché del gesto.