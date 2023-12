Al via il “Natale della solidarietà”, promosso da Sem&Food in collaborazione con Agrigento Cooking Show, Sbem!, Visit Agrigento e Active Body Planet. La mission è quella di dare un aiuto concreto alle tante persone indigenti della città. La raccolta fondi, giunta ormai all’ottava edizione, organizzata da Alessandro Seminerio (nella foto) in memoria della madre Maria Concetta scomparsa in seguito ad un brutto male, servirà a destinare l’intero ricavato alla Fondazione Mondoaltro (braccio operativo della Caritas di Agrigento) e verrà utilizzato interamente a sostegno della mensa serale “Locanda di Maria” che assicurerà pasti caldi a coloro che ne avranno necessità.

Effettuare la donazione è facile, veloce e sicuro attraverso il 𝗹𝗶𝗻𝗸 https://gofund.me/270af01f