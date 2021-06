Ha tentato di togliersi la vita, lanciandosi dal terzo piano di una comunità per disabili. A mettere in atto il gesto un 46enne, disabile psichico, rimasto gravemente ferito, anche se non verserebbe in pericolo di vita. E’ successo a Naro.

Sul posto sono intervenuti carabinieri della Stazione di Naro, e il personale del 118, allertati dagli operatori della comunità. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta.