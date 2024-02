Un pensionato di Naro ha tentato il togliersi la vita con una pistola all’interno della sua abitazione. La presenza in casa della moglie ha scongiurato la tragedia. La donna è riuscita infatti a farlo desistere. Sul posto sono accorsi i carabinieri della Stazione di Naro che, dopo avere rassicurato la coppia, in via precauzionale, hanno ritirato la pistola e le cartucce legalmente detenute dall’anziano.