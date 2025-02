La polizia di Stato ha arrestato un 25enne della provincia di Agrigento, ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato perpetrato in danno di un esercizio commerciale di Palermo. Gli agenti del Commissariato di Centro impegnati in un controllo notturno, a seguito di una segnalazione giunta da un istituto di vigilanza privata, sulla linea di emergenza 112 Nue, sono intervenuti nei pressi di via Pignatelli d’Aragona, per un furto in atto in un esercizio commerciale attivo nella distribuzione di bevande e snack. Nella circostanza, personale dell’istituto di vigilanza, attraverso la visione, da remoto, delle immagini del sistema di video sorveglianza, ha scorto la presenza di un giovane, di cui ha fornito dettagliate descrizioni che, fatto ingresso nel locale ed armato di un grosso piede di porco, stava tentando di forzare i distributori automatici al suo interno.

I poliziotti sono subito intervenuti riuscendo ad intercettare in via Volturno, un giovane, con in mano un oggetto non meglio identificato, corrispondente alle descrizioni ricevute via radio. Il giovane alla vista della volante della polizia ha subito cambiato strada, al fine di eludere un possibile controllo, sbarazzandosi, contestualmente, dell’oggetto che teneva in mano, lanciandolo per terra. Gli agenti hanno fermato il sospetto (che è stato identificato) e recuperando l’oggetto (una grossa sbarra di ferro della lunghezza di circa 80 cm.) che lo stesso aveva gettato a terra pochi istanti prima.

Il successivo controllo ha consentito di appurare che la copertura in ferro posta a protezione dei distributori automatici era stata divelta dal 25enne agrigentino, come confermato dalle riprese del sistema di video sorveglianza interna al negozio. Il ragazzo, da ulteriori controlli effettuati presso gli uffici di polizia, è risultare essere gravato dall’Avviso orale e da un divieto di ritorno nel comune di Palermo per la durata di tre anni, emesso dal Questore di Palermo, per tali violazioni è stato denunciato in stato di libertà. Il giovane è stato arrestato nella flagranza del reato di tentato furto aggravato ed il provvedimento è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria.

