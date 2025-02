L’aeroporto di Agrigento, un progetto inseguito da decenni, oggi è più vicino che mai. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti dato una prima valutazione favorevole sulla documentazione ricevuta dal Libero Consorzio Comunale, giudicando potenzialmente idoneo il sito individuato per la costruzione dello scalo (piana di Licata, n.d.r.). Il MIT ha contestualmente chiesto all’Ente ulteriori approfondimenti, tuttavia, mai nella storia si era arrivati a un risultato simile. Il cammino che ha portato a questo storico primo parziale risultato è stato lungo e complesso, ecco le principali tappe:

9 maggio 2023 – Per la prima volta nella storia, il tema dell’aeroporto di Agrigento viene discusso in Parlamento. A portarlo alla Camera dei deputati è il parlamentare agrigentino Calogero Pisano, che ne parla apertamente accendendo l’attenzione politica e mediatica su una questione fondamentale per il territorio agrigentino. 1 giugno 2023 – Costituito il Comitato promotore per l’aeroporto. 26 ottobre 2023 – Il deputato Calogero Pisano presenta un emendamento per la realizzazione dello scalo aeroportuale che serva l’aera centromeridionale della Sicilia. Ricevuto il parere favorevole dal Ministero delle Infrastrutture e dal Ministero del Turismo, la proposta emendativa viene riformulata e approvata dalla Commissione Bilancio della Camera, per poi essere inserita nel Decreto Legge Sud. 27 ottobre 2023 – Il DL Sud, con all’interno l’articolo 8-bis, che prevede la possibilità della realizzazione dell’aeroporto di Agrigento, viene discusso alla Camera. Anche in quell’occasione, l’on. Pisano sostiene il progetto con un discorso appassionato, concludendo con la frase che ormai è diventata un simbolo della sua battaglia: “Se puoi sognarlo, puoi farlo”. 31 ottobre 2023 – La Camera dei deputati approva il DL Sud, e con esso l’articolo 8-bis. (Pisano è l’unico deputato agrigentino a votare si). 9 novembre 2023 – Il Senato dà il via libera definitivo al DL Sud. 16 novembre 2023 – La Legge di conversione del DL Sud, n. 162 del 13 novembre 2023, e con esso il famigerato articolo 8-bis, viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 268. 22 novembre 2023 – Costituita la società per azioni “Aeroporto Agrigento Valle dei Templi, con un capitale sociale di 2.077.000 euro. 13 marzo 2024 – Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento trasmette al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo studio di fattibilità dell’aeroporto di Agrigento. 20 febbraio 2025 – Con nota prot. 2922/2024 e n. 4496/2024, il MIT comunica al Libero Consorzio Comunale l’idoneità del sito di Piano Romano per la realizzazione dell’aeroporto, segnando un passaggio epocale per il territorio.

L’attesa resta alta, ma una cosa è certa: oggi l’aeroporto non è più solo una speranza, ma un progetto concreto in fase avanzata. Mai, prima d’ora, Agrigento era arrivata così avanti nella prospettiva di dotarsi di un’opera infrastrutturale che risulterebbe dirompente per sviluppo economico dell’intero territorio. Per questo, ora, la maggior parte degli agrigentini iniziano a crederci e Agrigento potrebbe spiccare il volo.

