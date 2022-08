Tenta di entrare in tribunale con un coltello, denunciato 50enne

Un cinquantenne licatese è stato denunciato per aver provato ad entrare all’interno del Tribunale dei minori di Caltanissetta, con un coltello a serramanico nascosto all’interno del borsello. All’ingresso però è stato sottoposto ai controlli di routine dalle guardie giurate e, con il metal detector, è emersa la presenza dell’arma, con una lama di 17 centimetri. Per il cinquantenne è scattata la denuncia per porto ingiustificato di coltello. L’uomo si era presentato negli uffici giudiziari per visionare alcuni fascicoli relativi ad un processo.