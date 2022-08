Rischia di annegare nel mare di San Leone, ragazzina salvata dal bagnino

Momenti di paura a San Leone dove una diciassettenne ha rischiato di annegare. La ragazzina, in compagnia di un gruppetto di coetanei, si è tuffato da uno scoglio, quando all’improvviso si sarebbe trovata in difficoltà a causa dell’eccessiva acqua bevuta. L’adolescente è stata soccorsa da un bagnino che l’ha recuperata e trascinata sull’arenile, subito dopo è intervenuta anche un’ambulanza, che l’ha trasportata all’ospedale “San Giovanni di Dio”. Sul posto anche il personale della Capitaneria di porto di Porto Empedocle. La ragazzina è in osservazione, ma le sue condizioni non destano alcuna preoccupazione.