Momenti di tensione alla serata conclusiva al teatro Efebo per l’ottava edizione del festival internazionale delle danze e della danza. Prima dell’avvio dello spettacolo tra alcuni componenti di due gruppi folk agrigentini si è accesa una discussione che ha rischiato di degenerare. Si è sfiorata la rissa.

A scatenare il parapiglia, secondo una prima ricostruzione, l’assegnazione del premio “Schiaccianoci d’oro” al gruppo “I fiori del mandorlo”. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile, che hanno riportato la calma e ascoltato i presenti per chiarire la vicenda.

