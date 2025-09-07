Qualcuno ha esploso un colpo di fucile, calibro 12, contro la saracinesca d’ingresso di un bar – in quel momento chiuso – di proprietà di un quarantenne. Il fatto è successo, nella notte tra giovedì e venerdì, a Favara, in pieno centro cittadino. Da chiarire il movete dell’azione criminale che ha tutte le caratteristiche di un attentato intimidatorio. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri della Tenenza di Favara.

La pista ritenuta più attendibile è quella di un avvertimento, anche se non vengono escluse altre ipotesi investigative. Poco credibile lo scambio di persona. La Procura di Agrigento, subito notiziata del grave fatto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta. I militari, subito accorsi nella zona, hanno ascoltato il proprietario, per capire se ha, o meno, dei sospetti o se ha avuto dei problemi, discussioni o dissidi con qualcuno. Non si esclude che qualche telecamera della zona possa aver ripreso qualcosa di utile.

