È stato ufficializzato il calendario del campionato regionale di Serie D1 maschile di tennistavolo per la stagione agonistica 2026/27. Ai nastri di partenza ci sarà ancora una volta la storica Kerkent di Agrigento, attesa da un torneo che si preannuncia particolarmente impegnativo anche per la presenza di diverse formazioni provenienti dalla Serie C2.

Nel girone la formazione agrigentina dovrà vedersela con Sportenjoy Rosa, TT Gela, TT Calascibetta, TT Ausonia Enna, Pietraperzia 88 e TT Caltanissetta Azzurra.

A guidare la Kerkent sarà ancora l’inossidabile Salvatore Restivo Pantalone, nella duplice veste di presidente e allenatore, punto di riferimento della società e del movimento pongistico agrigentino.

La squadra potrà contare sull’esperienza di Marco Mantisi, che dopo diverse stagioni potrà finalmente tornare a disposizione a pieno regime, e di Michele Giangreco. Completano l’organico Filippo Gallea, anche lui in possesso del brevetto di allenatore, la giovane promessa Giovanni Bellavia, appena 13 anni, ed Emanuele Piazza.

Non farà invece parte stabilmente del gruppo Dino La Rosa, che quest’anno, per motivi di lavoro, non potrà garantire il proprio supporto alla squadra.

Il presidente Restivo spera inoltre di poter schierare, almeno in occasione di qualche incontro, uno dei due atleti che vivono in Belgio e che restano legati alla società agrigentina: Andrea Terrana e Pier La Fevre.

Un organico che mette insieme esperienza e giovani, con l’obiettivo di affrontare con entusiasmo un campionato che sulla carta si presenta di livello elevato. Per la Kerkent sarà un’altra stagione nel segno della continuità e della passione per il tennistavolo, portando ancora una volta il nome di Agrigento nel panorama regionale.

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