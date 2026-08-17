Aggredito a calci, pugni, schiaffi e a colpi di sgabello da più giovani allo stato attuale ignoti che dopo l’aggressione si sono allontanati velocemente. Vittima del branco per motivi sconosciuti, un ventenne agrigentino, finito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. I medici in servizio gli hanno diagnosticato un trauma cranico e ferite sparse sul corpo. Non versa, per sua fortuna, in pericolo di vita.

Il fatto è avvenuto ieri sera all’ingresso della sala Bingo in via Acrone ad Agrigento, nei pressi della stazione ferroviaria. Sul luogo teatro del parapiglia e al presidio ospedaliero sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Sono state avviate le indagini per risalire agli aggressori e stabilire il movente del pestaggio.

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