TENNIS GIOVANILE AL TC CITTÃ€ DEI TEMPLI

Si disputeranno nel pomeriggio /sera di domenica 12 luglio le finali del Kinder Tennis Trophy rivolto ai piccoli tennisti dagli 8 ai 12 anni.

Tanta la voglia di ripartire dopo mesi di inattività che ha visto la partecipazione di più di 40 atleti provenienti da tutte le province siciliane. Allegria, voglia di confronti, bel tennis hanno caratterizzato questo evento, unico in provincia, che ancora una volta conferma la volontà del club di promuovere il Tennis con tornei ed eventi federali. Per chi avesse il piacere di vedere piccoli campioncini in campo, start delle finali domenica ore 18.